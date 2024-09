André vê consistência de Sarto em pesquisas e diz que relação com governo estadual é 'indiferente'

André Figueiredo (PDT) em adesivagem da campanha de José Sarto (PDT) Crédito: Isabelle Maciel/O POVO

Sobre o relacionamento entre a gestão de Sarto e o governo de Elmano de Freitas (PT), no caso de uma reeleição do pedetista, Figueiredo disse que é “indiferente”, mas ressaltou que possui boa relação com o governo federal. “Eu tenho um excelente relacionamento com o governo federal, e o presidente Lula respeita muito o PDT. Aqui no estado do Ceará, com todo o respeito que nós temos ao governador Elmano, não contribui muito porque o empréstimo que o governo está pegando é só para rolar dívida. O Ceará está todo endividado, então é indiferente”, completou. A relação entre o PT e o PDT no Ceará enfrenta dificuldades desde a eleição para governador do Ceará de 2022, quando o governador na época, Camilo Santana (PT), queria Izolda Cela, que está no PSB, mas era do PDT, como sua sucessora, mas uma parte da sigla pedetista não concordou e lançou a candidatura de Roberto Cláudio (PDT). Dessa forma, o PT lançou o nome de Elmano de Freitas para gestão estadual e acabou vencendo em primeiro turno a eleição.

Figueiredo ainda analisou a comunicação da gestão e afirmou que antes ela “não estava funcionando bem”. “Hoje a comunicação mostra claramente que Fortaleza é outra, que tem sido dada continuidade ao projeto iniciado pelo Roberto Cláudio e que a inexperiência dos outros em termos de gestão não pode fazer com que Fortaleza dê passo para trás”, completou o deputado federal. Sobre a diferença do horário eleitoral entre os candidatos, em que Evandro Leitão (PT) tem cinco minutos e um segundo, enquanto Sarto tem apenas um minuto e um segundo, Figueiredo chegou a citar a campanha de 2018 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para afirmar que o tempo de rádio e TV não é “definidor”.

“Se o tempo de televisão fosse o definidor, nós não teríamos em 2018 um candidato à presidência que tinha 30 segundos (eram 8 segundos) e acabou virando presidente. Então, nós sabemos muito bem que é importante, claro, o tempo na rádio e televisão, e é nisso que eles (a candidatura de Evandro Leitão) estão apostando. É tanto que, digamos assim, fizeram todo o esforço do mundo para pegar quase todos os partidos, sejam eles de direita, de centro, de esquerda, em detrimento de pegar pessoas, líderes, que efetivamente pudessem trazer contribuição para um projeto de Fortaleza diferente”, completou. O presidente estadual do PDT ainda destacou o número de vereadores concorrendo pela sigla, como um diferencial da campanha de Sarto à reeleição. “Hoje nós temos 372 candidatos a vereador, três vezes mais do que o outro. Então, isso é um batalhão de guerreiros que vai estar em todas as ruas, em todas as comunidades de Fortaleza, paralela a isso, ocupando redes sociais”, completou.

André Figueiredo (PDT) em adesivagem da campanha de José Sarto (PDT) Crédito: Isabelle Maciel/O POVO Adesivagem da campanha de José Sarto (PDT) em posto de combustível Crédito: Isabelle Maciel/O POVO Adesivagem da campanha de José Sarto (PDT) em posto de combustível Crédito: Isabelle Maciel/O POVO Élcio Batista (PSDB) em adesivagem da campanha de José Sarto (PDT) Crédito: Isabelle Maciel/O POVO Adesivagem da campanha de José Sarto (PDT) em posto de combustível Crédito: Isabelle Maciel/O POVO Adesivagem da campanha de José Sarto (PDT) em posto de combustível Crédito: Isabelle Maciel/O POVO Adesivagem da campanha de José Sarto (PDT) em posto de combustível Crédito: Isabelle Maciel/O POVO Festa de adesivagem é interrompida por Polícia Ambiental Militar A Polícia Ambiental Militar interrompeu a adesivagem da campanha de José Sarto (PDT) neste domingo, 1º, após denúncias de som alto. Conforme a legislação eleitoral, carros de som não podem estar aglomerados em um mesmo local e com emissão sonora maior de 80 decibéis, medido a 7 metros de distância do veículo. Depois da notificação da polícia, os apoiadores diminuíram o volume das músicas e jingles e logo o local da adesivagem, um posto de combustível, se esvaziou.