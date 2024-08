Secretário de Sarto critica governo Elmano sobre internalização de fios: "Anos de atraso"

Secretário de Infraestrutura municipal, Samuel Dias atribui entrega ao período de eleições, em mais um capítulo do embate entre Governo do Ceará e Prefeitura de Fortaleza

Os atritos entre Prefeitura de Fortaleza e Governo do Estado ganharam mais um capítulo nesta sexta-feira, 30. O secretário de Infraestrutura municipal, Samuel Dias, criticou uma demora por parte da gestão estadual, quanto à internalização da rede elétrica e de telecomunicação na Avenida Desembargador Moreira, em Fortaleza. Na crítica, a entrega é atribuída indiretamente ao período de eleições.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, Dias aparece no local das obras para “explicar melhor” sobre a internalização, anunciada no último dia 26. Ele, então, reclama que a requalificação do espaço teria sido feita em 2021, pela Prefeitura de Fortaleza, três anos antes do anúncio do Estado.

“Durante essa obra, foram construídas caixas e eletrodutos para receberem a fiação aérea. O que está sendo anunciado agora pelo Governo do Estado e a Enel é um serviço de colocação dos cabos aéreos dentro dessa tubulação, que foi construída pela Prefeitura”, diz.