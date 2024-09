Sarto chama Acilon de "o cara" e diz: "A gente vai dar um medinho pro pessoal do Ceará"

O prefeito Acilon Gonçalves (PL), do Eusébio, com o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT) Crédito: Divulgação/Roberta Farias (Ascom Acilon Gonçalves)

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), elogiou Acilon Gonçalves (PL), prefeito do município de Eusébio, distante 21,95 da capital cearense, a quem o chamou de "o cara da Região Metropolitana". Além disso, o pedetista chegou a dizer que eles irão dar "um medinho pro pessoal do Ceará". Os dois gestores dividiram palanque na noite de sábado, 31, da inauguração do comitê da candidata à vereadora de Fortaleza, Carla do Acilon (DC), nora do gestor de Eusébio, e esposa do prefeito de Aquiraz, localizado 29,07 km de distância da capital, Bruno Gonçalves (PRD). "O cara que é o cara da Região Metropolitana, de Fortaleza do Eusébio, do Aquiraz, da Itaitinga, da Região Metropolitana. E a gente vai dar um medinho pro pessoal do Ceará, Dr. Acilon Gonçalves", disse Sarto em seu discurso publicado nas redes sociais de Acilon.