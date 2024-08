Sarto e Fernandes desrespeitaram regras de isolamento na pandemia? Veja checagem do O POVO

A acusação do pedetista refere-se a um episódio ocorrido em 12 de junho de 2021. Na época, o então deputado estadual pelo Republicanos foi levado à delegacia de Porto de Galinhas após desobedecer decreto de isolamento social, na praia do Muro Alto, em Ipojuca, litoral pernambucano.

Durante o debate promovido pelo Grupo de Comunicação O POVO, no último dia 27 de agosto, os candidatos André Fernandes (PL) e José Sarto (PDT) trocaram acusações sobre terem descumprido as regras de isolamento social durante a pandemia de Covid-19.

O próprio André Fernandes relatou o caso nas redes sociais, com vídeo postado mostrando-o discutindo com policiais e depois deixando a delegacia. Na legenda, ele afirma: "Fui tomar um 'banhozin' de mar e a Guarda Municipal quis me tirar para 'cumprir o decreto governamental'... Nada está acima da Constituição Federal".

No debate de O POVO, Fernandes não negou o atitude, minimizando o fato e acusando o adversário Sarto de ter participado de evento privado com aglomeração de pessoas. "Pelo menos eu estava sozinho na praia, enquanto o senhor estava em uma festa com centenas de convidados, quebrando isolamento social, sem seguir as regras da época da pandemia", rebateu.

Festa e pedido de desculpas

Fernandes referia-se à festa de casamento em Jericoacoara em que o prefeito Sarto participou no fim de semana do dia 22 de agosto de 2021. A cerimônia era de casamento da sobrinha do candidato, filha do então secretário de Cultura de Fortaleza, hoje vereador por Fortaleza e irmão de Sarto, Elpídio Nogueira.

Vídeos começaram circular na internet e, após repercussão das imagens, Sarto pediu desculpas. "A verdade é que a pandemia nos afeta já há bastante tempo e, por vezes, descuidamos. Mas, como homem público, tenho de dar exemplo, sobretudo na minha condição de médico e prefeito. Por isso, meu sincero pedido de desculpas", disse o prefeito. Segundo ele, todos os convidados tinham testado negativo para Covid-19 ou estavam vacinados com duas doses. O evento contou com cerca de 140 pessoas", afirmou em nota.