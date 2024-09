SP: debate à prefeitura expulsará candidato que descumprir regra

Os candidatos não poderão exibir acessórios, documentos ou outros acessórios para as câmeras; veja como será o debate de hoje, 1º de São Paulo (SP)

Caso os candidatos não sigam as normas estabelecidas, eles receberão uma advertência da mediadora e, se infringirem as regras novamente, serão expulsos . Em caso de resistência, os seguranças serão chamados.

Em busca de controlar ofensas e desinformações , o terceiro debate à prefeitura de São Paulo, que será realizado às 18 horas deste domingo, 1º, pela TV Gazeta em parceria com o canal MyNews, terá um 'cartão vermelho' para expulsar os candidatos que não seguirem as regras.

De acordo com as regras, a movimentação dos participantes pelo estúdio será restrita e eles não poderão exibir acessórios, documentos ou outros acessórios para as câmeras.

SP: debate à prefeitura já teve polêmica com Carteira de Trabalho

No debate promovido pelo jornal O Estado de S. Paulo, no dia 14 de agosto, um dos candidatos, Pablo Marçal (PRTB), mostrou uma Carteira de Trabalho para Guilherme Boulos (Psol), o que gerou uma pequena confusão entre os dois.

Outra novidade, é que o tamanho da plateia e número de assessores com acesso ao palco será menor do que nos outros debates. O uso de aparelhos eletrônicos também está proibido.