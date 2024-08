Pé-de-Meia: Lula e Camilo anunciam aumento de 50 mil novos inscritos no Ceará

Com a ampliação, 72% dos alunos do ensino médio do Ceará serão contemplados com a iniciativa, o que significa que, a cada 10 estudantes, sete receberão o benefício.

O total de estudantes cearenses que terão acesso ao Pé-de-Meia, programa do Governo Federal, passará de 220 mil para 270 mil. A ampliação foi anunciada pelo ministro Camilo Santana (PT) e o presidente Lula (PT) na tarde desta sexta-feira, 2. Com a ampliação, 72% dos alunos do ensino médio do Ceará serão contemplados com a iniciativa, o que significa que, a cada 10 estudantes, sete receberão o benefício.

"Não queremos nenhum aluno fora da escola pública neste País. O Pé-de-Meia veio e na primeira etapa já beneficiamos 2,5 milhões de jovens. Todos que estavam no Bolsa Família. E hoje o presidente está anunciando que vai ampliar em 1,2 milhão de vagas para todo o Brasil", afirmou o ministro da Educação, Camilo Santana.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O programa, que na primeira fase contemplava apenas os inscritos no Bolsa Família, passará, nesta segunda etapa, a beneficiar os estudantes inscritos no Cadastro Único Para Programas Sociais (CadÚnico) e que tenham renda per capita de até meio salário mínimo.