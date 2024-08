Lula chora ao lembrar trajetória: "Por conta de um curso, galguei o que os outros não conseguiram"

Lula começou o discurso já citando a emoção do momento. Governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) entregou garrafa de água ao presidente

Lula começou o discurso já citando a emoção do momento: "Eu pensei que ao chegar aos 70 anos, nada pudesse me emocionar, mas estava enganado."

O presidente Lula (PT) se emocionou durante discurso no Ceará, nesta sexta-feira, 2, quando anunciava a expansão do programa Pé-de-meia, voltado a bolsas a estudantes do Ensino Médio. O presidente relembrava a trajetória pessoal dele, quando interrompeu o discurso, lacrimejando.

Lula tem agenda de dois dias no Ceará e estará em Convenção de Evandro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visita o Ceará e participa de duas agendas nesta sexta-feira, 2. A primeira, no Porto do Pecém, em São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana (RMF). Os textos tratam de temas conectados à transição energética, com a instituição do marco legal do hidrogênio de baixa emissão de carbono, à criação de um Fundo de Investimento em Infraestrutura Social e a investimentos para conclusão da ferrovia Transnordestina. Pelo tema, o evento se realiza no Porto do Pecém.

À tarde, em Fortaleza, Lula participa do anúncio da ampliação do programa Pé-de-Meia. A iniciativa é um incentivo financeiro-educacional destinado a estudantes matriculados no ensino médio público que são beneficiários do Bolsa Família. Ele funciona como uma poupança destinada a promover a permanência e a conclusão escolar de estudantes nesta etapa de ensino.

No dia seguinte, no sábado, 3, a convenção que lança oficialmente Evandro Leitão (PT) como candidato a prefeito de Fortaleza e Gabriella Aguiar (PSD) como candidata a vice-prefeita contará com as presenças de Lula, Camilo e do governador Elmano de Freitas (PT). O evento a partir das 9 horas, no Centro de Formação Olímpica do Ceará (CFO).