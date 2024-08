'Ninguém pode viver com quem é violento com mulher', diz Lula, cujo filho foi acusado de agressão

"Uma mulher que é bem formada, que se chegar em casa e o marido for daqueles bem ranzinza, fala o seguinte ‘não sou sua empregada, sua filha, sou sua mulher. Se não me tratar com respeito, vou embora’", afirmou Lula no evento desta sexta.

Um dos filhos do presidente, Luís Cláudio Lula da Silva, recebeu determinação do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) para cumprir medida protetiva solicitada pela ex-companheira, Natália Schincariol, após denúncia de violência doméstica feita por Natália. Luís Cláudio teve de deixar o apartamento onde morava com ela e recebeu ordem para manter distância mínima de 200 metros dela. Em julho, a Polícia Civil do Estado de São Paulo concluiu a investigação e considerou não haver indícios contundentes que corroborem alegação da médica. Sem provas suficientes para embasar a suspeita, Luís Cláudio não foi indiciado pela Polícia Civil, ou seja, nenhum crime foi atribuído a ele.

“Ninguém pode viver com alguém que seja violento com mulher. Por isso, é importante uma profissão”, continuou. “Se você tiver marido, você vai ter o que você quiser, porque você ama e não porque você precisa de um prato de comida ou um pedaço de chão para morar.”

O presidente ainda citou o exemplo da própria mãe, dona Lindu que, apesar de não ter tido formação acadêmica, teve “a coragem de se separar” do pai do presidente, criando os oito filhos sozinha.

Lula tem agenda de dois dias no Ceará e estará em Convenção de Evandro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visita o Ceará e participa de duas agendas nesta sexta-feira, 2. A primeira, no Porto do Pecém, em São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana (RMF). Os textos tratam de temas conectados à transição energética, com a instituição do marco legal do hidrogênio de baixa emissão de carbono, à criação de um Fundo de Investimento em Infraestrutura Social e a investimentos para conclusão da ferrovia Transnordestina. Pelo tema, o evento se realiza no Porto do Pecém.

À tarde, em Fortaleza, Lula participa do anúncio da ampliação do programa Pé-de-Meia. A iniciativa é um incentivo financeiro-educacional destinado a estudantes matriculados no ensino médio público que são beneficiários do Bolsa Família. Ele funciona como uma poupança destinada a promover a permanência e a conclusão escolar de estudantes nesta etapa de ensino.