Litígio: Procurador do Ceará critica nota do Piauí e defende tese do IBGE: ‘A que menos prejudica’

Laudo emitido pelo Exército será utilizado no Supremo Tribunal Federal, para o julgamento do caso de litígio entre Ceará e Piauí

“O que está falando na nota são as conclusões do Exército acerca tanto do decreto imperial, quanto da conversão de 1920. Além disso, o Exército apresentou cinco possibilidades, que, para nós, são projeções. A única possibilidade que há é a cinco, que é a que menos prejuízo traz para a população, segundo o Exército. Ora, se eu tenho uma alternativa que juridicamente menos prejudica a população, os estados, qual outra solução adotar? Isso é um ponto de vista que é difícil não aceitar”, disse o procurador, em entrevista ao programa O POVO News .

O laudo pericial apresentado pelo Exército brasileiro provocou novas declarações e desdobramentos dos estados do Ceará e do Piauí quanto ao processo de litígio de terras na divisa dos territórios . Nesta segunda-feira, 1º, o procurador-geral do Ceará, Rafael Machado , criticou a nota publicada pelo estado piauiense, alegando que o texto não levava em consideração as conclusões do Exército, assim como a proposta “mais benéfica juridicamente”, que seria a manutenção das divisas como estão hoje.

O relatório do Exército foi divulgado na última sexta-feira, 28, sob determinação da relatora do caso no Supremo Tribunal Federal, ministra Cármen Lúcia. O documento considerou que "não foi possível definir a localização exata da linha de divisa entre os dois Estados", mas também indicou cinco opções de divisas, cada uma com uma origem diferente. Com a divulgação do texto, no entanto, cada estado reivindicou os resultados como favoráveis para si.

A possibilidade 5, citada por Rafael Machado e defendida pelo Governo do Estado, foi elaborada a partir do critério da ocupação humana, estabelecido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As outras quatro utilizaram como critério o divisor da Serra da Ibiapaba, a proposição de divisa igualitária das áreas de litígio, além da reivindicação de cada Estado como o único detentor de todas as áreas do litígio.

No geral, o Estado do Ceará considerou “apenas uma interpretação possível” para o relatório: na qual o Ceará sai favorecido. Segundo Machado, dois documentos apresentados pelo Piauí - o decreto imperial de 1880 e a convenção arbitral de 1920 - foram “refutados veementemente”, o que torna o laudo favorável ao Ceará.