Litígio: Tanto Ceará como Piauí afirmam que perícia do Exército os beneficiam; entenda

PGE-CE reafirmou que o laudo pericial fortalece os posicionamentos do Estado e que seguirá na defesa do território cearense até a resolução do tema

O processo de litígio de terras entre Ceará e Piauí ganhou um novo capítulo no fim da última semana após o Exército apresentar ao Supremo Tribunal Federal (STF) um relatório pericial sobre o tema. A divulgação do documento fez com que as Procuradorias de ambos os estados se posicionassem sobre o tema, com interpretações distintas do laudo e alegando que o documento fortalece suas argumentações. O Exército reforçou que, após análise, "não foi possível definir a localização exata da linha de divisa entre os dois Estados" e indicou cinco possibilidades de posicionamento da linha de divisa estadual.

Em entrevista ao O POVO, o procurador-geral do Ceará, Rafael Machado, reafirmou que o laudo pericial fortalece os posicionamentos do Estado. “Em resumo, se constatou que o laudo, em todos os aspectos, foi favorável à tese do Ceará, que é a manutenção do território para os cearenses”, destacou Machado, estruturando o laudo em etapas.

“O Exército avalia documentos históricos e é enfático ao dizer que analisou mais de 90 mapas e não foi possível precisar um divisa, mas aí surge um ponto importante, informando que apesar disso, a maioria dos mapas considera a divisa como sendo a parte oeste da serra da Ibiapaba, ou seja, considera que a serra está no território cearense”, explica.