Litígio CE/PI: Economia dos 13 municípios afetados corresponde a 3,6% do PIB do Ceará

Um estudo do perfil socioeconômico da área de litígio entre os estados do Ceará e do Piauí revelou novos dados sobre a região. Nota técnica ao qual O POVO teve acesso do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), que compõe o Grupo de Trabalho (GT do Litígio), apontou que o Produto Interno Bruto (PIB) dos 13 municípios cearenses afetados pela disputa correspondeu, em 2021, a R$ 6.9 bilhões, valor equivalente a 3,6% do total do PIB do Ceará (ver quadro).



Considerado a demografia da região, o PIB per capita dos 13 municípios é de R$ 13.512, o que representa 64,1% do PIB per capita do Estado no ano de 2021. Para o mesmo ano, a população dos 13 municípios era de cerca de 517 mil habitantes (5,6% do total no Ceará).

Sobre o Valor Adicionado Bruto (VAB), em 2021 a Agropecuária respondeu por 22,7% da economia dessas cidades, enquanto a média do Estado no período foi de 6,2%.