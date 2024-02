Ceará tem 136 localidades, com 48 escolas e 14 unidades de saúde em área de litígio com Piauí

Pesquisa socioeconômica apresentada nesta terça-feira, 20, por Grupo de Trabalho (GT) coordenado pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e que atua na área de litígio entre Ceará e Piauí traçou um raio x de equipamentos e estruturas administradas pelo governo do Ceará. Ao todo, 4 distritos e 136 localidades, com 48 escolas e anexos e 14 unidades de saúde, estão na área que é alvo de disputa judicial no Supremo Tribunal Federal (STF).



O levantamento, realizado pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), mapeou os distritos de Santa Tereza (município de Croatá), Oiticica (município de Crateús), Cachoeira Grande e Macambira (município de Poranga) na área de litígio. Há ainda um total de 589,3 quilômetros de estradas na zona disputada, sendo 61,6 km de rodovias federais, 60,7 km de rodovias estaduais e 467 km de estradas não pavimentadas.