Ceará defende aplicação de 5ª tese do Exército para resolver litígio

PORANGA-CE, BRASIL, 18-12-2023: Froteira entre Ceará e Piauí. Area de Litigio, entre Ceará e Piauí, caso que Piauí pede parte do territorio do Ceará na divisa. (Foto: Aurélio Alves/O Povo) Crédito: AURÉLIO ALVES

A Procuradoria-geral do Estado do Ceará (PGE) informou, por nota, que o laudo pericial elaborado pelo Exército será avaliado pelo Grupo Técnico de Trabalho e respectivos assistentes técnicos. Cinco possibilidades para resolver litígio com o Piuaí foram apresentadas no documento enviado ao STF, com o Ceará defendendo a aplicação da divisão territorial pelo critério de ocupação populacional. Conforme a PGE, o documento do Exército é "categórico" em afirmar que, na quase integralidade dos documentos, a divisa não decorre da tese defendida pelo Piauí, "que, segundo o Exército, extrapola o próprio objeto da ação", mas da tese defendida pelo Ceará. "Ou seja: a Serra da Ibiapaba é, segundo o laudo, historicamente, pertencente ao território cearense", interpreta a PGE cearense.