Litígio Ceará-Piauí: Área inclui 3 unidades de conservação, 4 terras indígenas e 18 sítios arqueológicos

Relatório produzido pelo Grupo de Trabalho (GT) coordenado pela Procuradoria-Geral do Estado do Ceará (PGE) mostrou dados envolvendo a área de litígio entre Ceará e Piauí, que disputam, no Supremo Tribunal Federal (STF), um território que engloba 13 municípios cearenses. Dentro desse território foram contabilizados três Unidades de Conservação ambiental (UC), quatro terras indígenas e 18 sítios arqueológicos.



Dentre as UCs estão duas unidades estaduais e uma federal, sendo elas: Parque Estadual do Cânion Cearense do Rio Poti; a Área de Preservação Ambiental (APA) do Boqueirão do Poti e a APA da Serra da Ibiapaba, respectivamente. Em relação às terras indígenas no território foram contabilizadas: Cajueiro e Umburana (no município de Poranga) e Nazário e Mambira (no município de Crateús).

Além destes, o GT destaca que 18 sítios arqueológicos estão cadastrados para o Ceará no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). A pesquisa também traçou um raio-x de equipamentos e estruturas administradas pelo governo do Ceará na área e ouviu moradores da região. O levantamento foi divulgado na última terça-feira, 20 de fevereiro.