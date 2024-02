Litígio: como era o Ceará antes de trocar Crateús por parte do litoral, motivo de disputa com Piauí

A disputa judicial entre Ceará e Piauí por terras na Serra da Ibiapada e imediações envolve controvérsias territoriais que remontam aos séculos XVIII e XIX, quando as então províncias ganharam os desenhos que mantêm até hoje, e podem ser alterados se o Estado piauiense obtiver ganho de causa no Supremo Tribunal Federal (STF) .

Antes da troca, o território do Ceará era bem diferente em sua porção ocidental. No litoral, avançava mais a oeste. No mapa, é como se houvesse uma espécie de "chifre" ou "topete".

Mapa do Ceará antes do decreto 3.012/1880 Crédito: Ipece/Governo do Ceará

Ao ser traçada a divisa até então, a linha descia ao sul e, aproximadamente na altura do centro geográfico, passava a percorrer no sentido leste, como se houvesse uma protuberância do Piauí cercada por terras do Ceará. No mapa, tinha aparência como se alguém tivesse arrancado uma parte do Ceará a dentada. Ou como se o mapa do Ceará fosse um rosto com boca aberta — e cifrinho ou topete.

Como eram Ceará e Piauí antes e depois do decreto

Divisas entre Ceará e Piauí em 1872, antes da troca consumada no decreto imperial 3.012, de 1880 Crédito: IBGE CITADO PELA PGE/CE Divisa entre Ceará e Piauí em 1920, após o decreto imperial Crédito: IBGE citado pela PGE/CE

A troca polêmica

Essa protuberãncia piauiense cercada de terras cearenses correspondia à comarca de Príncipe Imperial — atuais municípios cearenses de Crateús e Independência. Pelo decreto 3.012/1880, essas terras passaram a ser do Ceará. Já o Piauí recebeu a antiga Freguesia de Amarração, então parte do Ceará, correspondente aos atuais municípios piauienses de Luís Correia e Cajueiro da Praia.