Pacote de medidas do Governo para a segurança pública é aprovado na Alece

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) aprovou, por unanimidade, um pacote com quatro mensagens do Executivo e uma do Ministério Público do Ceará (MPCE) voltadas para a segurança pública. As matérias tramitaram em regime de urgência durante sessão remota nesta terça-feira, 25.

A proposta do MPCE visa realizar alterações na estrutura organizacional das promotorias de Justiça, criando sete novas em Fortaleza, sendo duas especializadas no combate às organizações criminosas e cinco promotorias de Justiça do júri; além de cargos de servidores do quadro de pessoal.



As proposições foram anunciadas nesta terça pelo governador Elmano de Freitas (PT) ao lado do secretário de da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS), Roberto Sá.