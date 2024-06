Alece aprova urgência de mensagens do Governo sobre segurança pública

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) aprovou o regime de urgência de 12 projetos de lei de autoria do Governo Executivo encaminhados nesta quarta-feira, 25. Nas mensagens, estão quatro com foco na segurança pública.

As proposições visam; gratificação a policiais penais por apreensão de armas de fogo, gratificação a profissionais de segurança que trabalham e irão atuar na área de inteligência, aumento do limite de horas extras passando de 84h para 96h por policial, e a garantia da paridade aos servidores da Polícia Civil que tenham ingressado na instituição até 2019.

Após a aprovação da urgência, as mensagens estão sendo analisadas na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ). Uma vez recebendo o parecer favorável, os projetos assinados pelo governador Elmano de Freitas (PT), serão votados no plenário.