Elmano anuncia a convocação de 426 novos PMs para curso de formação

Elmano (ao centro) fez anúncio e assinou ato de convocação dos novos PMs ao lado do secretário Roberto Sá (esquerda) e do comandante da PMCE, Klênio Savyo Crédito: REPRODUÇÃO REDES SOCIAIS

Em transmissão ao vivo pelas redes sociais, o governador do Ceará Elmano de Freitas (PT) anunciou, nesta segunda-feira, 24, a convocação de 426 novos policiais militares para o início do curso de formação na Academia Estadual da Segurança Pública (AESP). O anúncio é parte do pacote de medidas de reforço às operações de segurança pública, que está sendo formatado pelo governo estadual ante a onda de violência registrada no Ceará. De acordo com Elmano, a lista de convocação será publicada ainda nesta segunda-feira no Diário Oficial do Estado (DOE), em edição extra, e, posteriormente, publicada na página da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS).

Leia mais Elmano anuncia 'reforço financeiro' para intensificar operações nas ruas Sobre o assunto Elmano anuncia 'reforço financeiro' para intensificar operações nas ruas "Isso é muito importante para nós continuarmos fortalecendo [...] Nesse momento, nós já começamos a colocar nas ruas 1.100 homens. Na última sexta-feira, já apresentamos na Igreja de Messejana. Nesta semana, novamente, nós vamos apresentar mais de 400 policiais e esses 426 são a mais", disse. Além da convocação dos novos PMs, o governador informou que está determinando que a empresa responsável pela organização do concurso conclua a fase de avaliação dos exames médicos, para que o Estado possa convocar mais 400 candidatos.

Ainda segundo Elmano, 428 policiais civis deverão ser empossados nesta quarta-feira, 26. Na próxima segunda-feira, 1º, 80 novos peritos forenses também tomarão posse no cargo. A live foi realizada no Palácio da Abolição com a presença do novo titular da SSPDS, Roberto Sá, e do comandante-geral da Polícia Militar do Ceará (PMCE), Klênio Savyo. O anúncio das medidas veio após o fim de semana de reuniões permanentes realizadas pelo governador com gestores da segurança pública do Estado, incluindo a área da administração penitenciária. Na sexta-feira, 21, havia sido realizada a primeira reunião do Comitê Estratégico Integrado de Segurança Pública do Ceará (Cosei), também com a presença de representantes de órgãos do Judiciário e do Legislativo. Os encontros foram para avaliar o cenário de violência no Estado após alta de homicídios registrada entre a noite de sexta e madrugada de sábado. Na madrugada da última quinta-feira, 20, uma chacina foi registrada no município de Viçosa do Ceará, a 360,5 quilômetros de Fortaleza. Oito pessoas foram mortas por disparos de arma de fogo em uma praça localizada no Centro da cidade.

Já na noite da sexta-feira, 21, uma tentativa de chacina ocorreu em Fortaleza, em uma Areninha localizada no bairro Barroso. Um menino de 10 anos e uma mulher morreram. Outras crianças e adolescentes foram atingidos pelos tiros e encaminhados ao Hospital Instituto Doutor José Frota (IJF). Nesse domingo, o prefeito José Sarto (PDT) informou que três vítimas receberam alta e outras cinco seguem em acompanhamento na unidade hospitalar. Entre a sexta e o sábado, foram registrados 18 homicídios em todo o Estado: oito na Capital, cinco na Região Metropolitana e cinco no Interior.