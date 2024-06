Alece terá primeira sessão plenária remota após incêndio nesta terça

As demais atividades da Assembleia Legislativa do Ceará funcionarão normalmente. Casa atua para reconstrução do prédio

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) terá nesta terça-feira, 25, a primeira sessão por meio do Sistema de Deliberação Remoto (SDR) após o incêndio que aconteceu na última semana que atingiu o Plenário 13 de Maio. Conforme o presidente da Casa, deputado estadual Evandro Leitão (PT), nesta semana os encontros serão apenas remotos. Já na próxima semana, as sessões serão híbridas, com participações presenciais no Auditório Deputado João Frederico Ferreira Gomes, no Anexo II.

A organização foi definida após reunião realizada nesta segunda-feira, 24, com a Mesa Diretora. O parlamentar também informou, via redes sociais, que "o acesso ao prédio principal da Alece está restrito aos colaboradores nesta semana, prazo em que as audiências públicas ficam suspensas".