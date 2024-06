"Todo aquele que cometer homicídio no Ceará, nós vamos caçar até prender", diz Elmano

Uma operação de reforço especializado, com 61 equipes da forças de segurança do Ceará , atuará nas áreas de maior incidência criminal de Fortaleza e Região Metropolitana. Concentração ocorre na noite desta segunda-feira, 24, em frente ao Centro de Eventos do Ceará, na avenida Washington Soares. Ação ocorre em meio a ocorrências policiais registradas nos últimos dias: chacina , tentativa de chacina , morte de crianças e outros homicídios.

Nesta manhã, o governador já havia anunciado, pelas redes sociais, a convocação de 426 novos policiais militares, que deverão iniciar o curso de formação na Academia Estadual da Segurança Pública (AESP). Elmano disse ainda que determinou celeridade na convocação de mais 400 candidatos do último concurso para Polícia Militar (PM). Na Polícia Civil, a expectativa é de que 428 servidores sejam empossados nessa quarta-feira, 26. Além de 80 novos peritos forenses que tomarão posse na próxima semana.



A sequência de ocorrências policiais começou na madrugada da última quinta-feira, 20, quando oito pessoas foram mortas em uma chacina no município de Viçosa do Ceará, a 348 km de Fortaleza. No dia seguinte, em Fortaleza, no bairro Barroso, uma tentativa de chacina resultou na morte de uma criança e uma mulher. Oito crianças foram feridas.