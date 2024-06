Anunciado para maio, passe intermunicipal para desempregados ainda não tem data: 'Tamo fechando'

O passe livre intermunicipal foi uma das principais promessas de campanha do hoje governador, e teve a viabilidade questionada, nos moldes e com os recursos previstos.

O Governo do Estado do Ceará iniciou em dezembro de 2023 o programa VaiVem , que garante duas passagens gratuitas diariamente para estudantes se deslocarem de transporte coletivo entre municípios da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). No lançamento, foi anunciado pelo governador Elmano de Freitas (PT) que a segunda fase tinha previsão de começar em maio de 2024 , o que não ocorreu até a segunda semana de junho.

O POVO então procurou a gestão estadual para mais informações. Apontada como responsável pelo programa, a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (Arce) informou que o presidente, João Gabriel Laprovítera Rocha, não poderia conceder entrevosta, devido a agendas e reuniões externas. A assessoria, então, manifestouse por nota, informando que a segunda fase da gratuidade no transporte intermunicipal está em fase de conclusão dos estudos para ser implantado. Não foi dada previsão de prazo.

Elmano foi questionado pelo O POVO , na terça-feira, 4, durante o lançamento do Programa Entrada Moradia , sobre previsão de prazo para começar a segunda fase do VaiVem. De forma rápida, o governador respondeu: "Tamo fechando. Tamo definindo”.

Segundo Elmano, o valor para custear o benefício é de R$ 120 milhões anualmente. O governador prometeu que até o fim do mandato deve ampliar o VaiVem para mais grupos e para outras regiões metropolitanas do Estado.

Confira a nota completa enviada pela Arce:

A Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce) informa que o VaiVem se trata de um programa, implementado por fases, que confere gratuidade em deslocamentos na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), lançado pelo Governo do Estado em dezembro de 2023 e gerido por este Ente Regulador. Nesse contexto, cabe salientar que a segunda fase do programa, que atenderá o público em busca de uma nova oportunidade no mercado de trabalho, encontra-se em fase de conclusão dos estudos para implementação.



Troca na presidência da Arce

Quando o programa VaiVem foi implantado no fim do ano passado quem estava a frente da Arce era Hélio Winston Leitão, irmão do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) e pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão (PT).

Em março, Hélio assumiu a presidência da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do Ceará, que faz parte do Complexo do Pecém (CIPP S/A). Na semana passada, ele foi nomeado por Elmano para ser secretário da Infraestrutura, dentro das mudanças na gestão.