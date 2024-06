Governo do Ceará vai subsidiar entrada para 10 mil imóveis na Grande Fortaleza

Elmano também detalhou, na solenidade de lançamento do programa, como as famílias interessadas devem fazer para aderir ao Entrada Moradia Ceará. “A pessoa vai se cadastrar no site do programa e aí tem um conjunto de documentos que serão solicitados para, então, a Caixa fazer análise da condição daquela pessoa para aprovar o financiamento”, explicou o governador.

O valor será destinado ao pagamento da entrada de imóveis das faixas 1 e 2 do MCMV e deve contemplar na primeira fase, de acordo com o governador, 10 mil unidades habitacionais, impactando cerca de 30 mil pessoas. Até o momento, 40 empreendimentos estão cadastrados, em cinco municípios da Região Metropolitana : Fortaleza, Caucaia, Eusébio, Itaitinga e Maracanaú.

O governador Elmano de Freitas (PT-CE) lançou nesta terça-feira, dia 4, em Fortaleza, o programa habitacional Entrada Moradia Ceará, complementar ao Minha Casa, Minha Vida (MCMV) , do governo federal e que prevê subsídio de aproximadamente R$ 20 mil a famílias com renda de até R$ 4.400.

“Essa aprovação é requisito para que o Estado faça o depósito dos R$ 20 mil do programa. Com isso, a pessoa já inicia o seu financiamento, com a Caixa já recebendo esse valor do estado do Ceará e subsídio de R$ 55 mil da Caixa, pelo Minha Casa, Minha Vida, com o ITBI e o registro de imóveis já inclusos pelas construtoras responsáveis pelos empreendimentos”, acrescentou.

Como cadastrar

O cadastro pode ser feito pelo site entradamoradia.ce.gov.br. Inicialmente, o usuário precisa ter ou criar uma conta na plataforma de serviços digitais do Estado “Acesso Cidadão”. Depois é preciso consultar os pré-requisitos tais como o de morar no Ceará há pelo menos um ano, não possuir e nem estar comprando um imóvel e nem ter sido atendido por outro programa habitacional.