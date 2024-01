VaiVem: política de passe livre na RMF contempla cerca de 8 mil estudantes em fase inicial

FORTALEZA-CE, BRASIL, 20-12-2023: O governo do estado lançour o programa intermunicipal de passe livre nesta quarta-feira, 20. O governador Elmano estava presente. Houve entrega de carteirinhas para estudantes em escola de MAranguape. (Foto: Samuel Setubal/O Povo) Crédito: Samuel Setubal

Iniciada nesta quarta-feira, 20, a política de passe livre para moradores da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) contempla cerca de oito mil estudantes na primeira fase de implementação. O “VaiVem Livre” oferece duas passagens gratuitas diariamente para os alunos matriculados em instituições de um município diferente de onde moram. Segundo o presidente da Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce), Hélio Winston Leitão, o custo é de R$ 15 milhões para transportar os estudantes no primeiro ano de operação. Todos aqueles que já têm carteirinha estudantil regular da macrorregião poderão usufruir da gratuidade imediatamente. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Play

Próximas fases O objetivo do VaiVem é atingir mais públicos, não apenas os estudantes, conforme o governador. A segunda fase do programa deverá ser iniciada em maio de 2024 e contemplará desempregados. No entanto, ainda não há definição de quantas pessoas estão incluídas neste grupo. “Os estudos estão em fase embrionária, mas a ideia é que a gente pegue alguma plataforma, como a do Sine (Sistema Nacional de Emprego), para que tenhamos um cadastro dos desempregados e a partir daí ter esse controle”, explica Hélio Winston.

Na terceira fase, famílias beneficiadas pelos programas Ceará Sem Fome e Cartão Mais Infância também terão gratuidade das passagens. Não foi informada a data para o início dessa fase. Segundo Elmano, o valor para custear as passagens dos três grupos é de R$ 120 milhões anualmente. O governador prometeu que até o fim do mandato deve ampliar o VaiVem para mais grupos e para outras regiões metropolitanas do Estado.

Impacto financeiro e social