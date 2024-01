Governo dará subsídio maior ao VaiVem com reajuste de tarifa intermunicipal

AUMENTO da tarifa de ônibus interurbano é autorizado pela Arce Crédito: Davi Rocha, em 30/10/2022

A Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce) aprovou um reajuste de 0,23% nas tarifas do Serviço de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros, o que, segundo a pasta, deverá elevar o valor do subsídio fornecido pelo Governo do Ceará para o programa VaiVem Livre. Questionada pelo O POVO sobre o novo montante do subsídio, a Arce informou que ainda não é possível fornecer informações. Em dezembro, o Governo do Estado previu investimento de cerca de R$ 15 milhões ao ano para o programa. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Veja detalhes sobre o VaiVem ao fim da matéria.

Nova tarifa interurbana no Ceará O valor atualizado da tarifa dos ônibus interurbanos mudará de acordo com seis áreas de operação e com a diferença de quilometragem, podendo variar de R$ 0,18/km a R$ 0,25/km, conforme publicação do Diário Oficial do Estado (DOE) na terça-feira, 9. O reajuste ocorre anualmente, amparado "em uma fórmula paramétrica composta por índices inflacionários (IPCA, IPCA Óleo Diesel e INPC) apenas para atualização da variação inflacionária", informou a Arce. TARIFA DA LINHA (R$) = COEFICIENTE TARIFÁRIO QUILOMÉTRICO (R$/km) x DISTÂNCIA DA LINHA (km) O presidente do Sinterônibus, Mário Albuquerque, afirmou que a entidade já esperava por um reajuste nas fórmulas vigentes e datas propostas no contrato. "É fundamental manter as tarifas atualizadas para que as empresas possam investir na melhoria constante do serviço e principalmente em frota", pontuou. As áreas de operação com tarifas reajustadas detêm 100 linhas de ônibus, administradas por quatro empresas. Confira informações abaixo.

Play

Área de Operação nº 01 Esta área, que teve um reajuste de R$ 0,251484 por quilômetro, é operada pela empresa São Benedito e conta com 29 linhas nos municípios de: Pindoretama

Cascavel

Beberibe

Morada Nova

Fortim

Aracati

Icapuí

Itaiçaba

Jaguaruana

Palhano

Russas

Quixeré

Limoeiro do Norte

Tabuleiro do Norte

Ibicuitinga

São João do Jaguaribe

Alto Santo

Potiretama

Jaguaribara

Jaguaretama

Iracema

Ereré

Jaguaribe

Solonóple Área de Operação nº 03 Esta área, que teve um reajuste de R$ 0,219769 por quilômetro, é operada pela empresa Princesa e conta com 35 linhas nos municípios de: Caridade

Paramoti

Canindé

Itatira

Madalena

Monsenhor Tabosa

Santa Quitéria

Catunda

Tamboril

São Benedito

Guaraciaba do Norte

Varjota

Pires Façanha

Ipu

Croatá

Ipueiras

Hidrolândia

Nova Russas

Ararendá

Poranga

Ipaporanga

Crateús

Boa Viagem

Pedra Branca

Independência

Novo Oriente

Quiterianópolis

Tauá

Parambu

Ameiroz

Antonina do Norte

Aiuaba

Assaré

Campos Sales Área de Operação nº 04 Esta área, que teve um reajuste de R$ 0,234945 por quilômetro, é operada pela empresa Guanabara e conta com 20 linhas nos municípios de: