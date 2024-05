Elmano faz reforma na equipe, muda 9 cargos e indica ex-secretário de Luizianne e irmão de Evandro

Os secretários tinham sido anunciados em dezembro de 2022, quando o governador do Ceará estava prestes a assumir o mandato. Esta é, portanto, a primeira grande mudança da gestão do petista em quase um ano e meio à frente da administração estadual.

Das trocas feitas por Elmano, foram quatro secretarias: Cultura, Infraestrutura, Planejamento e Gestão e Seguranç a Pública. Já em órgãos vinculados ao Governo do Estado, sofreram alterações: Superintendência de Obras Públicas (SOP), Zona de Processamento e Exportação (ZPE), Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice), CearaPar e CearaPrev.

Outro quadro com raízes políticas é Alexandre Cialdini , que assumirá a pasta do Planejamento e Gestão (Seplag). Ele foi secretário das Finanças nas duas gestões da Luizianne Lins (PT) na Prefeitura de Fortaleza e colega de secretariado de Elmano, que comandou a Educação na administração da petista na Capital.

Dentre os novos comandantes da gestão estadual está Hélio Winston , irmão do presidente da Assembleia Legislativa e pré-candidato à Prefeitura, Evandro Leitão (PT). Indicado para a Secretaria da Infraestrutura, ele tem um histórico dentro da gestão estadual, deixando a presidência da Zona de Processamento de Exportação (ZPE), que tinha assumido em março deste ano. Ele também é ex-presidente da Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce).

O gabinete de secretários cumpria a promessa de campanha de Elmano de paridade entre homens e mulheres , com 16 secretários de cada gênero no primeiro escalão. A proporção se mantém quase a mesma, com apenas uma pasta a mais, a de Proteção Animal, ocupada por um homem.

Cialdini chegou a ser cotado para assumir a Secretária da Fazenda (Sefaz) antes mesmo de Elmano anunciar o seu secretariado no início da gestão. O novo comandante do Planejamento e Gestão também atuou como secretário das Finanças do município de Eusébio.

A entrada de Cialdini mantém a mesma quantidade de nomes ligados à ex-prefeita, já que Waldemir Catanho (PT) saiu recentemente da Articulação Política para disputar a Prefeitura de Caucaia. Michelle Meira (PT), da Diversidade, é outro nome próximo a Luizianne que se mantém na gestão.

A primeira mudança havia sido justamente a saída de Catanho para ser a indicação de Vitor Valim (PSB) no município vizinho a Fortaleza. Quem assumiu no lugar foi a senadora Augusta Brito (PT), com a presença com dias contados. Ela já declarou ter previsão de voltar ao Senado após o fim da licença de 120 dias. Uma nova mudança aparece no horizonte em pasta estrutural da gestão.

Luísa Cela (PSB) deixa a Secretaria da Cultura e dá lugar a Gecíola Fonseca Torres, atual secretária executiva de Planejamento e Gestão Interna. O movimento de desincompatibilização de Luísa permite que ela seja opção para a vice de Evandro Leitão na disputa pela Prefeitura de Fortaleza.



Confira as mudanças:

Secretaria do Planejamento e Gestão: assume como titular Alexandre Cialdini, em substituição a Sandra Machado

Secretaria da Infraestrutura: assume como titular Hélio Winston, em substituição a Antônio Nei

Superintendência de Obras Públicas: assume José Valdeci Rebouças, em substituição a Quintino Vieira

Secretaria da Cultura: assume Gecíola Fonseca Torres, atual Secretária Executiva de Planejamento e Gestão Interna, em substituição a Luisa Cela

Zona de Processamento e Exportação (ZPE): assume Fábio Feijó, em substituição a Hélio Winston

Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice): assume Francisco Barbosa, em substituição a José Valdeci Rebouças

CearaPar: assume como Diretora-presidente, Carolina Monteiro, em substituição a Carlos Eduardo S. Marino

CearaPrev: assume Adriano Pinheiro, em substituição a José Juarez

Troca na área da Infraestrutura

Elmano dá uma nova cara à Infraestrutura do governo, mudando, de uma vez, tanto o comando da secretaria como a da Superintendência de Obras Públicas (SOP).

O andamento de obras no Estado vinha sendo custoso politicamente com prefeitos e deputados da oposição questionando a demora em intervenções e repasses de recursos. O prefeito de Fortaleza José Sarto (PDT) questionou sobre as intervenções na Ponte dos Ingleses e a Lagoa da Maraponga, enquanto Gledson Bezerra (Podemos), Juazeiro do Norte, cobrava recursos para um hospital e a reforma do Memorial Padre Cícero.