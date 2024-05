Sarto rebate Elmano sobre politizar caso IJF: "No outro dia foi a Brasília se reunir com pré-candidato"

José Sarto - Prefeito de Fortaleza (Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo) Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo

Segue em curso a troca de acusações entre Governo do Estado e Prefeitura de Fortaleza quanto à segurança pública da capital cearense. Nesta segunda-feira, 29, o prefeito José Sarto (PDT) rebateu falas do governador Elmano de Freitas (PT), que havia o acusado de utilizar o crime no Instituto José Frota (IJF) para fazer "politicagem". Em resposta, Sarto citou a ida de Elmano a Brasília, visando articulações do PT sobre a pré-candidatura do candidato da sigla à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão (PT). "Governador ao dizer isso [acusá-lo de politicagem], no outro dia foi a Brasília fazer uma reunião com o pré-candidato dele [Evandro]. Juntou-se com o ministro [Camilo], com a presidenta do PT [Gleisi Hoffmann] e foi falar de política. Veja só", afirmou o prefeito, em entrevista durante assinatura da ordem de serviço para a construção do reassentamento Lagoa do Urubu, no bairro Floresta. Na ocasião, o prefeito ainda reclamou do número de viagens institucionais de Elmano. O comentário está relacionado diretamente a falas de Elmano, que acusou Sarto de "pensar em reeleição", se utilizando do caso de assassinato, ocorrido no Instituto José Frota (IJF), na última terça-feira, 23.

Na ocasião, pouco depois do ocorrido, o prefeito publicou, nas redes sociais, um texto acusando “paralisia” e “cumplicidade” da gestão estadual com o episódio na unidade hospitalar e com o assassinato de um adolescente na Escola Municipal Delma Hermínia, no bairro Jangurussu. Sarto ainda vinculou os acontecimentos à atuação de facções. "Dois assassinatos brutais. A paralisia do Governo de Estado no combate às facções não parece ser apenas incompetência, mas também cumplicidade", escreveu. Em resposta, Elmano publicou uma nota chamando o prefeito de, dentre outras coisas, “oportunista” e “leviano”. “Há de se lamentar, também, a postura irresponsável e oportunista do prefeito de Fortaleza, que buscando criar um fato político em cima de uma tragédia, atribui o episódio a ação de facções”, seguiu o governador.