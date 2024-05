Adolescente de 16 anos morre baleado em escola municipal de Fortaleza

Caso aconteceu na manhã desta terça-feira, 23, no bairro Passaré. Segundo fonte policial, suspeito do caso já foi identificado

Um adolescente de 16 anos foi morto na escola Municipal Delma Hermínia, no bairro Passaré, em Fortaleza, na manhã desta terça-feira,23. O crime aconteceu perto das 7 horas da manhã, pouco antes do início das aulas.

As aulas desta terça-feira, 23, foram canceladas em decorrência do crime. De acordo com a fonte policial, a vítima seria de uma comunidade do Gereba, próxima ao local. Ele teria uma rixa com outro jovem, este morador da Mana. O pai do desafeto teria ameçado o adolescente e, segundo fonte policial, seria o principal suspeito do crime.

Em nota, a Secretaria Municipal da Educação (SME) afirma que "está seguindo rigorosamente todos os protocolos previstos para o atendimento da comunidade escolar neste momento". A Pasta relata que a Polícia Militar, a Guarda Municipal e a equipe de Mediação Escolar da SME foram acionadas para a ocorrência.

Já a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS), afirma que equipes da Polícia Civil do Estado investigam a ocorrência. De acordo com a pasta, a vítima não foi identificada formalmente e foi atingida por disparos de arma de fogo. A SSPDS confirmou que o jovem morreu ainda no interior da escola.