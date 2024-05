Sarto chama Governo do Estado de "cúmplice" de assassinatos no IJF e em escola

Governador respondeu que o Estado é responsável pela segurança do lado de fora do IJF

No Instituto José Frota (IJF), no Centro, um funcionário foi morto brutalmente dentro da unidade hospitalar.

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT) afirmou que a “paralisia” do Governo do Ceará em relação à segurança pública consiste em “cumplicidade” aos assassinatos ocorridos hoje em equipamentos públicos municipais em Fortaleza.

Na Escola Municipal Delma Hermínia, no bairro Jangurussu, adolescente de 16 anos foi baleado em tiroteio.



“É inaceitável a violência em Fortaleza continuar do jeito que está. Hoje mais uma vez vivemos momentos de horror. Dois assassinatos brutais. A paralisia do Governo de Estado no combate às facções não parece ser apenas incompetência, mas também cumplicidade”, escreveu Sarto, em seu perfil nas redes sociais.

O gestor completou: “Acionei as Secretarias de Segurança Cidadã, Educação, Saúde e Direitos Humanos para dar todo o suporte aos familiares das vítimas e aos nossos trabalhadores, a quem dedico toda minha solidariedade. Não permitirei que o acesso aos nossos serviços públicos sejam prejudicados pela insegurança.”