Sarto diz que Elmano governa à distância: "Tenho um terço dos voos dele"

Declarações ocorreram durante assnatura da ordem de serviço para a construção do reassentamento Lagoa do Urubu, no Floresta Crédito: Ludmyla Barros/Especial para O POVO

O prefeito José Sarto (PDT) criticou, na manhã desta segunda-feira, 29, o número de viagens institucionais do governador Elmano de Freitas (PT). Segundo o gestor municipal, a agenda do petista teria apresentado três vezes mais voos do que a dele. Assim, Sarto considera que o governo está sendo feito "à distância". "Estou aqui em Fortaleza. Se tirar as horas de voo do governador, em um ano, eu não consegui fazer 1/3 do que ele está viajando. Está governando à distância", afirmou o prefeito. Segundo ele, "ao contrário do governador", a gestão municipal conta com uma agenda focada in loco e ainda inclui articulações para um aumento no número de parlamentares da base na Câmara de Fortaleza. Sarto indica que, neste ano, pretende eleger a "maior bancada da história", com 30 parlamentares. Hoje, a base conta com 24 dos 43 vereadores(as).

A expansão desse número será feita por meio de novas alianças com, inclusive, partidos que hoje não fazem parte da base do prefeito, mas que "estariam insatisfeitos". “Temos tempo e temos muitas insatisfações do outro lado”, disse o prefeito, sem, no entanto, citar nenhuma sigla em específico. “Vamos fazer uma nova bancada e não tenho dúvida de que os partidos da base defendem esse projeto que hoje faz com que Fortaleza seja a primeira economia do Nordeste. Vamos eleger uma bancada de 30 vereadores(as). Seremos de longe a maior bancada de Fortaleza”, afirmou. E completou, alfinetando as viagens de Elmano mais uma vez: “Minha missão é trabalhar, enquanto tem gente que tá viajando e falando, estamos aqui trabalhando.”