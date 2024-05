Elmano diz que Sarto faz baixaria, é "irresponsável e oportunista" e "terceiriza responsabilidade"

E completou, afirmando que não entrará no “jogo de baixaria” do prefeito, que não estaria preocupado em resolver os problemas, mas pensando unicamente na reeleição.

Após o prefeito José Sarto (PDT) ter chamado o governo do Estado de cúmplice dos assassinatos ocorridos em equipamentos públicos em Fortaleza , o governador Elmano de Freitas (PT) se pronunciou. O gestor chamou as declarações do prefeito de “baixaria”, acusou-o de ser “irresponsável e oportunista” por criar fatos políticos em cima de tragédias, além de criticar a “terceirização da responsabilidade” dos crimes.

“A população de Fortaleza já está o julgando por isso. Pelo contrário, usarei todas as minhas energias para enfrentar o problema da violência, junto com nossas forças de segurança, que confio”, escreveu Elmano.

O governador ainda frisou as declarações concedidas em entrevista mais cedo, de que as forças de segurança do Estado estariam focadas na investigação. O intuito seria prender o criminoso, já identificado. “Segundo investigações, trata-se de um ex-funcionário, que foi demitido há mais de um ano e, mesmo assim, teve acesso ao hospital municipal com reconhecimento facial”, disse.

Nesta manhã, Elmano havia citado superficialmente as declarações de Sarto. O governador afirmou que o Estado investigará o caso e que o Governo não faz operações de segurança pública dentro dos equipamentos. "Fazemos fora", disse, atrelando à responsabilidade à equipe de vigilância e à guarda municipal de Fortaleza.

"O que se imagina é que nesses ambientes a guarda municipal e a força de vigilância da Prefeitura resguarde a segurança. Não foi o que aconteceu. Agora nosso desafio é prender a pessoa”, completou Elmano.

Sarto chama Governo do Estado de “cúmplice”, após assasinato no IJF

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT) afirmou que a “paralisia” do Governo do Ceará em relação à segurança pública consiste em “cumplicidade” aos assassinatos ocorridos hoje em equipamentos públicos municipais em Fortaleza.

“É inaceitável a violência em Fortaleza continuar do jeito que está. Hoje mais uma vez vivemos momentos de horror. Dois assassinatos brutais. A paralisia do Governo de Estado no combate às facções não parece ser apenas incompetência, mas também cumplicidade”, escreveu Sarto, em seu perfil nas redes sociais.



No Instituto José Frota (IJF), no Centro, um funcionário foi morto brutalmente dentro da unidade hospitalar. Na Escola Municipal Delma Hermínia, no bairro Jangurussu, adolescente de 16 anos foi baleado em tiroteio.