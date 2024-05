Elmano rebate críticas de Sarto: "Não vou transformar Segurança Pública em politicagem"

As declarações surgem dois dias após um funcionário do Instituto Doutor José Frota (IJF) ser morto a tiros e decapitado dentro da unidade hospitalar, localizada no centro de Fortaleza

Após ser alvo de críticas do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), o governador do Estado do Ceará, Elmano de Freitas (PT), rebateu as acusações do gestor municipal acerca da Segurança Pública do Estado, depois que um funcionário do Instituto Doutor José Frota (IJF) foi assassinado dentro da unidade hospitalar.

"Não vou, de maneira nenhuma, transformar o tema da Segurança Pública em politicagem, isso eu não vou fazer e, portanto, prefiro não comentar a fala de quem está pensando em eleição e não pensando em resolver problemas", disse Elmano nesta quinta-feira, 25, durante a entrega de 23 veículos para a Secretaria do Trabalho (SET).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na ocasião, o chefe do Executivo estadual disse que a temática da Segurança Pública do Ceará é um grande desafio da gestão, mas reforçou que vai se dedicar "permanentemente a mudar os índices de violência no Estado".