Sarto culpa Estado por assassinato no IJF; Elmano rebate: "leviano"

Prefeito apontou "paralisia" e "cumplicidade" do Estado com episódios de violência; governador destacou que crime foi passional e criticou fala "irresponsável" e "leviana" de Sarto

Acirramento de tensões entre governos José Sarto (PDT) e Elmano de Freitas (PT) teve novo episódio nesta terça-feira, 23, após um homicídio ser registrado dentro do refeitório do Instituto José Frota (IJF), em Fortaleza.

Logo após a confirmação do fato, o prefeito foi às redes sociais cobrar o Estado sobre o caso, chegando a apontar “paralisia” e “cumplicidade” da gestão com os episódios de violência. "Dois assassinatos brutais. A paralisia do Governo de Estado no combate às facções não parece ser apenas incompetência, mas também cumplicidade",

Elmano de Freitas, no entanto, também rebateu fala do prefeito, destacando que investigações do caso apontam fortes indícios de crime passional, motivado por ciúmes entre criminoso e vítima. “Nossas forças de segurança estão à procura e prenderão muito em breve o criminoso, já identificado”, disse o governador.