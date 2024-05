Aniversário Cid Gomes: irmão diz que foi o "maior governador" do Ceará

Outra familiar que homenageou o irmão foi a deputada estadual Lia Gomes (PDT). “Hoje é o dia do meu irmão, Cid Gomes, que tanto me orgulha como homem, como ser humano e como político. Feliz dia, muitos anos de vida, saúde, sucesso e muitas bênçãos sempre!”, escreveu a parlamentar, que também segue politicamente alinhada com Cid e faz parte de um grupo de 14 deputados pedetistas que tentam deixar o partido sem perder o mandato.

O prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PSB), um dos irmãos de Cid, disse que o parlamentar é “o maior governador que o Ceará já teve”. Ivo manteve-se ao lado de Cid mesmo após o racha interno no PDT que colocou em lados opostos Cid e outro de seus irmãos, o também ex-governador Ciro Gomes (PDT), com quem a relação ficou estremecida desde 2022.

“Feliz aniversário, meu amigo Cid Gomes. Que Deus siga lhe abençoando com sabedoria e a coragem daqueles que fazem a diferença no mundo”, escreveu Camilo.

Izolda, por sua vez, valorizou a influência de Cid para os entes mais próximos e para os cidadãos. “Que seja sempre abençoado com saúde e vida longa, paz e alegria de viver, com renovada energia para o serviço. Tudo isso para a felicidade da sua família e amigos, e para o bem do povo que é beneficiado por sua ação política íntegra e operosa”, pontuou.

Cid já brincou algumas vezes ao afirmar que era o "maior governador do Ceará", mas referindo-se a sua altura. "Eu sou o maior governador da história do Ceará. Pode se espantar, mas vou explicar. Eu já pesquisei Virgílio Távora; já pesquisei Tasso Jereissati; já pesquisei Ciro Gomes; pesquisei Camilo e tenho garantia daqui para frente do Elmano. Eu tenho 1,84m (de altura) e eles são mais baixos do que eu", brincou em evento de filiação ao PSB em fevereiro deste ano.



Até o meio da tarde deste sábado, 27, Ciro não havia publicado mensagens em alusão ao aniversário do irmão.

Neste mês, durante visita do presidente Lula (PT) a Iguatu, no Centro Sul do Ceará, Cid conversou com jornalistas sobre a relação com Ciro e disse que continua o respeitando. "Para mim é meu irmão, minha referência”, afirmou o senador.