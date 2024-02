Cid diz que Camilo é a atual ‘maior liderança do Ceará’

Cid e Camilo são aliados de longa data; O senador cearense se filiou ao PSB neste domingo, 4 de fevereiro de 2024 Crédito: Fabio Lima / O POVO

Durante evento de filiação do PSB, ocorrido em Fortaleza, neste domingo, 4, o senador Cid Gomes agradeceu a aliados políticos e amigos pelo apoio recebido ao longo dos últimos anos. Ao referir-se ao ministro da Educação, Camilo Santana (PT), Cid classificou o colega como "maior liderança do Ceará" na atualidade e lembrou da trajetória de amizade com o ministro. Camilo sucedeu Cid no governo do Estado e foi escolhido pelo próprio senador, que em seu discurso lembrou da amizade de longa data com o presidente do PSB Ceará, Eudoro Santana, pai de Camilo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Conheço o Eudoro antes de conhecer Camilo. Conheci o Eudoro quando Tasso (Jereissati) era governador do Ceará. Aprendi a admirá-lo desde essa época (...) Eu me orgulho muito de ter conquistado sua amizade e foi por ela que conheci o Camilo e depois pedi ao Camilo para me ajudar no governo do Estado. Você para mim é uma referência (Eudoro)", disse Cid no palco do evento.



