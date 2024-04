TRE-CE reconhece justa causa para 14 deputados e suplentes deixarem PDT sem perderem mandato

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) reconheceu justa causa para 14 deputados estaduais do PDT, entre titulares e suplentes, desfiliarem-se do partido sem risco de perda de mandato.

Houve dois votos a favor da tese de mudança substancial e desvirtuamento do programa partidário , inclusive do relator. Mas a maioria, de cinco votos, foi contra este argumento.

Cabem embargos no próprio TRE-CE e recurso ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O julgamento ocorre na esteira do racha interno no PDT Ceará que se arrasta desde 2022.

Deputados estaduais e suplentes que pediram liberação para se desfiliar:

Antônio Granja Bruno Pedrosa Guilherme Bismarck Guilherme Landim Jeová Mota Lia Gomes Marcos Sobreira Oriel Nunes Osmar Baquit Romeu Aldigueri Salmito Filho Sérgio Aguiar Tin Gomes Helaine Coelho

O julgamento

As defesas de ambas as partes, do deputados e do PDT Nacional, fizeram as sustentações orais. A defesa dos parlamentares reforçou argumento de três pontos: 1) a obtenção de cartas de anuência; 2) a ocorrência de "grave discriminação política" e 3) a ocorrência de "mudança substancial do programa partidário".

Já o advogado da defesa do PDT contra-argumentou ponto a ponto rechaçando as alegações de perseguição política, afirmando que deputados permanecem em posições de liderança e comissões e que não houve desvio de programa por parte do partido, pedindo que o processo seja rejeitado.

Carta de anuência

O relator do caso, Rogério Feitosa Carvalho Mota, votou contra a validade das cartas de anuência para desfiliação, concedidas quando o senador Cid Gomes, hoje no PSB, era presidente do PDT Ceará. O magistrado acompanhou o parecer do Ministério Público e fez distinção em relação ao caso do deputado Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa e que teve autorização para se desfiliar.

Mota entendeu que a anuência à saída de Evandro foi dada antes de ato do PDT nacional, em reunião de 27 de outubro. As cartas de anuência foram aprovadas em 8 de novembro. A de Evandro havia sido em 25 de agosto. Assim, o relator entendeu que a concessão das cartas de anuência aos 14 deputados foi contrária à resolução da executiva nacional e, portanto, sem validade. A maioria dos desembargadores acompanhou o entendimento do relator neste ponto.