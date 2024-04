Cid narra conversa com Ciro após racha no PDT: "Respeitemos as nossas diferenças na política"

O senador Cid Gomes (PSB) e o ex-governador Ciro Gomes (PDT) enfrentam uma crise na relação fraternal desde 2022, quando PDT, então partido de ambos, deparou-se com racha no Diretório Estadual . Nesta sexta-feira, 5, Cid informou a jornalistas que se encontrou com Ciro depois do ocorrido.

Cid, por sua vez, reforçou que não iria comentar as declarações políticas de Ciro, mas que os dois estão em campos políticos divergentes. No entanto, ele defendeu que Ivo Gomes deve conduzir o processo sucessório em Sobral, afirmando que tem respeito às eminências, mas que o irmão, “acertadamente não deseja se antecipar”, visto que “as definições de candidaturas só podem acontecer depois do dia 20 de julho”.

A revelação surgiu após Cid ser questionado sobre as declarações de Ciro acerca das eleições municipais em Sobral, cujo prefeito é o irmão deles, Ivo Gomes (PSB). Durante cerimônia de filiação do PDT Fortaleza, nesta quinta-feira, 4, Ciro afirmou que não iria contra os irmãos.

As declarações foram dadas nesta sexta-feira, 5, durante a visita do presidente Lula (PT) às obras da Transnordestina em Iguatu, e a transposição do rio São Francisco, em Pernambuco.

Na perspectiva do senador, as divergências entre os irmãos se deu ainda em 2022, quando Cid e Ciro optaram por escolher nomes distintos para disputar o Governo do Estado do Ceará. O ex-presidenciável indicou o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), enquanto o senador defendia, nos bastidores, o nome da então governadora Izolda Cela (PSB).

Na ocasião, Cid comentou sobre as construções, que estavam paradas desde 2006, no último ano do primeiro mandato de Lula. O senador afirmou que as estruturas são "definidoras do futuro econômico do Estado do Ceará".

"Abre-se inúmeras oportunidades. Temos possibilidade de exploração de minérios, o Brasil tem de rever essas coisas, por isso é fundamental que nós tenhamos um presidente da República que pense, que planeje, coisa que, lamentavelmente, não aconteceu no passado recente. Se a gente tem aqui, demanda de fosfato, você tem capacidade, praticamente tudo isso é importado", completou Cid.

"Aqui no Ceará, toda a desapropriação, todos os acertos, todas as ações de regularização das terras foram feitas durante o meu governo. Eu recomendei que, sempre que houvesse um cruzamento com uma estrada de rodagem, a área desapropriada não fosse para a faixa da Transnordestina, que fosse feita uma faixa maior", acrescentou o senador.