Comissão da Assembleia pede providências ao IJF em caso de assassinato de funcionário

"Nós resolvemos fazer via ofício, acordado por todos os deputados da Comissão, a solicitação de informações, do que realmente aconteceu, quais são as providências que estão sendo tomadas, possíveis responsabilizações e nos colocamos à disposição também para ajudar no que for preciso", disse Landim ao O POVO.

A iniciativa foi levantada no Plenário 13 de Maio pela deputada estadual Drª Silvana (PL). Para ela, a situação é de responsabilidade da Prefeitura de Fortaleza. "O prefeito tem obrigação de demitir o setor responsável pela segurança imediatamente. Solicitei à Comissão de Saúde a providência imediata junto ao IJF".

"Vivemos um caos no Estado como um todo: facções criminosas têm o domínio do Estado, isso é também fato. Conduto, o crime que estamos oficiando ocorreu no hospital de gestão da prefeitura de Fortaleza. A segurança pública do nosso Estado pede socorro. A segurança de Fortaleza pede socorro", completou a parlamentar.