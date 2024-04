Liderança do PDT na Assembleia permanece com Guilherme Landim

Após um período de impasse interno, a liderança do PDT na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) ficou com o deputado estadual Guilherme Landim (PDT), que já ocupava o posto. Dois grupos disputavam o posto, um ligado ao senador Cid Gomes (PSB) e outro próximo ao presidente nacional da sigla, André Figueiredo (PDT), que queria Cláudio Pinho (PDT) como líder.

A bancada do PDT, de oito deputados dissidentes e quatro que ficarão na sigla, decidiu por indicar o nome de Landim no final de fevereiro. Os demais optaram por respeitar a decisão e não tensionar o ambiente. O pedido manteve as duas vice-lideranças do PDT na Casa, Jeová Mota e Marcos Sobreira.