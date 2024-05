Assassinato no IJF: veja os políticos que já se manifestaram sobre o caso

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,23.04.2024: Assassinato no IJF. Crédito: FÁBIO LIMA

Na manhã desta terça-feira, 22, um funcionário do Instituto Doutor José Frota (IJF), localizado no Centro de Fortaleza, foi morto a tiros e em seguida decapitado. O caso, que ocorreu no refeitório da entidade hospitalar, gerou repercussão entre os políticos do Estado do Ceará. Mais informações ao vivo: Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine José Sarto (PDT) Minutos após a confirmação do homicídio, o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), utilizou as redes sociais para atacar o governador do Estado, Elmano de Freitas (PT). O gestor municipal acusou o chefe do Executivo de manter “paralisada” as ações de combate ao crime organizado.

“É inaceitável a violência em Fortaleza continuar do jeito que está. Hoje mais uma vez vivemos momentos de horror. Dois assassinatos brutais. A paralisia do Governo de Estado no combate às facções não parece ser apenas incompetência, mas também cumplicidade”, disparou o prefeito. Crédito: Reprodução/ Instagram- José Sarto