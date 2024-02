Novo superintendente do IJF fará mudanças no administrativo e manterá parte de atendimento

Ajustes ocorrem por "diferenças nas maneiras de pensar" dentro do setor. Exoneração do antigo gestor, Daniel de Holanda, provocou surpresa na Câmara

O novo superintendente do Instituto José Frota (IJF), José Maria Sampaio Menezes Júnior, afirmou que não realizará mudanças na equipe de assistência do hospital e ajustes acontecerão apenas no administrativo, devido a “diferenças nas maneiras de pensar" dentro do setor. O novo gestor foi convidado previamente ao cargo pelo prefeito José Sarto (PDT), que surpreendeu, nesta quarta-feira, 31, a exoneração do então diretor Daniel de Holanda, noticiada pelo colunista Carlos Mazza.

O dentista comenta que, apesar de ter sido recebido com surpresa pela imprensa e por aliados de Sarto na Câmara de Fortaleza, a Prefeitura realizou um convite prévio para que ele fizesse a transição. “A gente foi convidado pelo prefeito, pela Prefeitura e graças a Deus, estamos bem no hospital, conhecemos bem o setor administrativo e assistencial. Acredito que iremos fazer um bom trabalho”, afirmou.

O novo superintendente afirmou que não pretende “mudar absolutamente nada” no grupo assistencial do hospital e que as mudanças ocorrerão apenas no administrativo.