Cotados para suceder Valim em Caucaia teriam que mudar domicílio eleitoral

Enquanto isso não acontece, vários nomes são citados nos bastidores como possibilidades, mas a maioria teria que mudar seu domicílio eleitoral para lá, já que votam em outras cidades. Elmano mesmo, quando tentou se eleger prefeito no município, teve que fazer a troca. O próprio Valim realizou a transferência quando decidiu se candidatar em 2020.

Valim justificou a desistência como uma decisão "pessoal e familiar" após a morte da filha mais velha, Sofia Valim. A j ovem morreu em dezembro do ano passado aos 19 anos após realizar um transplante de fígado. Além da renúncia da candidatura, o prefeito avaliou que irá dialogar com o ministro Camilo Santana (PT) e o governador Elmano de Freitas (PT) sobre o nome a ser indicado.

Quando o atual prefeito de Caucaia, Vitor Valim (PSB), anunciou que não iria concorrer à reeleição, se abriu uma corrida nos bastidores sobre quem deve ser o sucessor do gestor no município. Entre os nomes citados na ala governista, há ainda uma barreira pela frente: a maioria não tem Caucaia como domicílio eleitoral. Dos pré-candidatos de outras siglas, todos já votam na cidade.

Entre os nomes ventilados para ser o sucessor de Valim, como citado por aliados do prefeito, está o secretário de Desenvolvimento Econômico do Ceará, Salmito Filho (PDT), que vota em Fortaleza. O titular avaliou que está focado em sua pasta e soube pela imprensa que seu nome é citado para ocupar a vaga.

Também mencionada foi a deputada estadual Lia Gomes (PDT), irmã do senador Cid Gomes (PDT). Ela vota em Sobral, assim como seus irmãos, Cid e Ivo Gomes, prefeito do município, e a ex-governadora Izolda Cela (sem partido), também citada por aliados. A secretária-executiva do Ministério da Educação disse ao O POVO, ainda ano passado, que não vislumbrava se filiar ou concorrer a cargos.

A deputada federal Luizianne Lins (PT), conforme bastidores, também estaria sendo cotada para Caucaia, o que poderia “facilitar” a indicação de Evandro Leitão na disputa em Fortaleza. Ela vota na Capital e teria que transferir seu domicílio eleitoral.

Da política local, há também o vereador Vanderlan Alves (União Brasil), candidato a deputado federal mais votado no município em 2022, com 28.360 votos. Ele é o único que não precisaria fazer a mudança por seu título já estar vinculado ao município.

Caucaia também já registra outras cinco pré-candidaturas, todas com nomes que já têm domicílio eleitoral na cidade e que não precisariam fazer a migração. São eles: Emília Pessoa (PSDB), Naumi Amorim (PSD), Deuzinho Filho (União Brasil), Coronel Aginaldo (PL) e Zé Gerardo Arruda (PDT). As informações foram obtidas em consulta ao sistema do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE).