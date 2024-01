Deuzinho Filho: "Sou a opção de direita que mais conhece Caucaia"

Vice-prefeito está rompido com atual gestor do município, Vitor Valim, de cujo grupo político também é adversário

Vice-prefeito de Caucaia e pré-candidato ao Executivo do município, Deuzinho Filho (UB) afirmou em rede social ser a "opção de direita" que mais possui conhecimento sobre a cidade. Além dele, no campo à direita, está Coronel Aginaldo (PL). "Sou a opção de direita que mais conhece Caucaia e o nosso povo. Por uma gestão melhor para nossa cidade vou conversar e ouvir a todos", publicou no X, antigo Twitter.