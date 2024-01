Salmito Filho diz que não conversou sobre concorrer a prefeito de Caucaia

"Honestamente, estou sabendo, assim, pela imprensa. Particularmente, eu tenho a missão que muito me honra, confiada pelo governador Elmano de Freitas, de executar a política pública de desenvolvimento econômico do estado do Ceará. Estou focado nessa missão", disse Salmito.

Secretário de Desenvolvimento Econômico do Ceará, Salmito Filho disse que não manteve conversas sobre ser o candidato do grupo governista em Caucaia , liderado pelo ministro Camilo Santana , pelo governador Elmano de Freitas e pelo prefeito Vitor Valim (PSB). O gestor do Município abriu mão de disputar a reeleição .

Salmito é parte do grupo liderado pelo senador Cid Gomes que está de saída do PDT e desembarca no PSB a partir de 4 de fevereiro. Na mesma "barca" está a irmã de Cid, deputada estadual Lia Gomes. Os nomes de Salmito e Lia são cogitados para a dispusta no segundo município mais populoso do Ceará.

Ex-prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins (PT) também tem o nome aventado para concorrer ao cargo. Seria meio de pavimentar mais facilmente o caminho de Evandro Leitão (PT), presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, como candidato a prefeito de Fortaleza. Luizianne demonstra disposição e interesse de levar à disputa com Evandro às últimas instâncias, no caso as prévias partidárias.

Pré-candidaturas de aliados de Elmano no plano estadual estão postas, como a de Naumi Amorim (PSD), recentemente anunciado por Domingos Filho (PSD). Amorim, ex-prefeito de Caucaia, foi derrotado para Valim em 2020. É provável que Elmano tenha vários aliados em disputa. Mas improvável que o ex-prefeito Naumi represente gestão municipal de Valim na corrida, da qual ele não participou.

Salmito sempre demonstrou tom elogioso em relação ao trabalho de Valim. Mesmo quando Valim integrava o grupo de Capitão Wagner (UB), de oposição ao então governador Camilo Santana (PT), eles tinham proximidade e demonstravam afeição mútua no ambiente da Assembleia Legislativa. "Respeito a sua decisão, admiro o seu desapego ao poder, agradeço o apoio para deputado estadual na eleição de 2022 e honrado em ser parceiro de um projeto que prioriza a população de Caucaia na boa parceria com lideranças como Elmano, Camilo e Cid", disse Salmito.

O que diz Lia Gomes

“Hoje recebi vários telefonemas de pessoas de Caucaia falando sobre meu nome para suceder o prefeito Valim. Penso que o atual prefeito é o melhor nome para continuar o trabalho que vem realizando e agradeço a lembrança do meu nome para gerir uma cidade tão importante e querida como é Caucaia”, publicou Lia em rede social.