Zé Arruda é pré-candidato do PDT e Caucaia já tem 6 postulantes

A filiação dele teve a articulação do ex-candidato a presidente Ciro Gomes (PDT) , após reunião com o ex-deputado ainda em dezembro do ano passado. A informação foi confirmada pelo presidente da sigla em Fortaleza, o ex-prefeito da Capital, Roberto Cláudio, um dos nomes que deve reconduzir o partido após o anúncio da saída em bloco de aliados do senador Cid Gomes.

O ex-deputado José Gerardo Arruda foi lançado como pré-candidato do PDT em Caucaia, município onde ele e a esposa Inês Arruda foram prefeitos. Ela se filiou ao partido em evento de posse da nova direção da sigla no Ceará.

Na sexta, tomou posse o ex-senador Flávio Torres como presidente do PDT-CE após um ano de impasses com o grupo de Cid. Deve, assim, haver uma recomposição na sigla com a chegada de lideranças em diversos municípios e o realinhamento de filiados nos municípios.

“Caucaia é o segundo município (em população) hoje no Estado do Ceará, a economia do presente e do futuro do Ceará depende de Caucaia, mas infelizmente o município tem vivido tempos sombrios, desarrumados e que não inspiram nem o povo de Caucaia”, disse RC.

“Estamos muito felizes, eu, o André (Figueiredo); o Ciro que esteve com o Zé Gerardo em dezembro, teve uma conversa ótima e foi o articulador dessa aproximação. Estou feliz e vamos conversar em Caucaia e é o destino das pessoas, o futuro da educação, das escolas e hospitais, do dia a dia de uma cidade que é grande, mas que não está tendo uma gestão a sua altura”, afirmou ainda reiterando críticas a atual gestão de Vitor Valim (PSB), atualmente alinhado ao Governo do Ceará.

O ex-prefeito também fez críticas às gestões do município. Em 2020, ele chegou a concorrer à Prefeitura pelo MDB, mas retirou o seu nome da disputa para apoiar o então prefeito Naumi Amorim (PSD), que acabou sendo derrotado por Valim. “Quando eu vejo, depois de 64 anos, a Caucaia acabada, dói no coração e estou dando meu nome”, disse Zé Gerardo.

A pré-candidatura dele se soma a outras cinco já anunciadas no município. Valim não irá concorrer à reeleição, mas já antecipou que um nome deve ser lançado pelo bloco governista após deliberação com o ministro Camilo Santana (PT) e o governador Elmano de Freitas (PT).

Entre os cotados, estão a deputada estadual Lia Gomes (PDT) e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Salmito Filho (PDT). Ambos tentam deixar justamente o PDT em ação na Justiça pedindo desfiliação por justa causa.