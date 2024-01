Caucaia: Conin afirma que PT conversará com Valim para definir um candidato em 2024

Um dos nomes ventilados para concorrer ao Executivo Municipal é o da deputada federal, Luizianne Lins (PT), pré-candidata à Prefeitura de Fortaleza este ano. Lançá-la em Caucaia seria uma forma de viabilizar um acordo político. Outros quatro pré-candidatos buscam a candidatura do PT em Fortaleza. Um favorito da cúpula é o presidente da ssembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão.

“Nós tivemos esse fato novo que foi o anúncio do prefeito Vitor Valim, que não vai concorrer à sua própria reeleição e que vai estabelecer um diálogo com o Camilo (ministro da Educação), Elmano (Governador do Estado), conosco, para ver o caminho lá. O primeiro passo é ouvir o Vitor Valim”, disse a jornalistas durante inauguração da pedra fundamental do ITA em Fortaleza.

Após o prefeito de Caucaia (RMF), Vitor Valim (PSB), anunciar que não tentará reeleição em 2024 , o presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) no Ceará, Antonio Alves Filho, Conin, afirmou que a cúpula da legenda deve conversar com o atual gestor para definir os rumos que serão tomados nas eleições municipais deste ano.

“A gente vai avaliando esses quadros aí. Acho que bons nomes teremos para colocar à disposição do povo de Caucaia, no momento certo”, seguiu. “A gente vai ouvir o Vitor Valim e vai ver, se ele entender que o PT é o melhor partido para representar o grupo, o PT estará à disposição”.

O político está acompanhando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na inauguração da pedra fundamental do ITA no Ceará. Apesar dos questionamentos acerca das articulações políticas envolvendo as eleições municipais de 2024, Conin afirmou que a visita de Lula não visa discutir política, mas que possui um "caráter institucional".

"O Lula não veio especificamente tratar de eleição, no momento certo cada estado vai discutir isso com a direção nacional, e o Lula, evidentemente, vai ser ouvido também", completou.

Luizianne como possível candidata em Caucaia

Nos bastidores, um aliado do prefeito de Caucaia comentou ao O POVO que alguns nomes já são ventilados em Caucaia. Entre as possibilidades, citou a ex-governadora Izolda Cela (sem partido); o secretário de Desenvolvimento do Ceará, Salmito Filho (PDT); a secretaria de Proteção Social, Onélia Santana (esposa de Camilo), e a deputada estadual Lia Gomes (PDT), irmã do senador Cid Gomes (PDT). Outros nomes também são cogitados.



“Se eu tivesse que colocar em uma ordem, eu diria que Izolda, Salmito e Onélia seriam os três primeiros nomes. A Lia (Gomes) vem mais atrás”, disse um político com atuação em Caucaia sob condição de anonimato. Valim ainda não se pronunciou sobre como será feita a escolha do novo representante do governismo, mas sinalizou que será alguém que possa continuar o projeto capitaneado por seus atuais líderes políticos, no caso a cúpula do PT no Ceará.

Em menor escala, uma fonte citou que até o nome da deputada federal Luizianne Lins (PT), que postula a pré-candidatura do PT em Fortaleza, estaria sendo avaliado, no sentido de que lhe fosse ofertada a possibilidade de representar o grupo governista em Caucaia, abrindo espaço para o deputado Evandro Leitão (PT) na Capital.