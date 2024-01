Sarto avalia que gestões de Lula e Elmano estão "deixando a desejar"

Quanto ao governo federal, Sarto analisa que a dificuldade está em como o chefe do Executivo brasileiro recebeu a presidência. “O governo Lula talvez tenha, ainda, uma avaliação um pouquinho melhor por conta, eu diria, do estado que ele pegou o Brasil”. Já relativa à gestão estadual, o prefeito entende que Elmano recebeu o “Estado relativamente saneado”.

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), afirmou que as gestões do presidente Luíz Inácio Lula da Silva (PT) e do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), estão “deixando a desejar”. A avaliação foi dada nesta quinta-feira, 28, durante entrevista à Rádio O POVO CBN .

Apesar das críticas, Sarto amenizou a avaliação sobre a gestão de Elmano com a justificativa de ser o primeiro ano de mandato. “O governador eleito está no primeiro ano e todo primeiro ano tem muitas dificuldades para, primeiro, você se assenhorar da máquina; segundo, para fazer acomodações de compromissos políticos assumidos. Qualquer governo que assuma compromisso para realizar uma ação determinada, vai ser cobrado mais assiduamente no segundo ano”.

"Fortaleza, em que pese, termos tido cortes de recursos para, por exemplo, no início do ano, o IJF - que depois foi reposto - como [também] o corte de investimento para o programa Nossas Guerreiras, que foi feito, como o corte de recursos para a área de transporte público; Fortaleza tem bancado a conta. Tem conseguido, graças à habilidade, vocação e inteligência da nossa equipe. Tem dado respostas positivas".

“Acho que está deixando a desejar. Ambos. Já o atual governador, ele pegou o Estado relativamente saneado, porque eu era deputado e presidente da Assembleia e conheço os números da economia do Estado do Ceará. Então, na verdade, eu acho que deixa a desejar porque, nesse primeiro ano, praticamente não se teve nenhuma ação administrativa que redundasse em melhoria para o povo cearense”.

Respostas

O secretário do Trabalho do Ceará, Vladyson Viana, entende como um "equívoco quando se fala em corte" relativo ao programa Nossas Guerreiras. "O estado repassou ao município de Fortaleza mais de R$ 19 milhões para execução do Nossas Guerreiras. Nós temos um outro programa no Estado do Ceará, que é o Ceará Credi, que tem uma linha específica de crédito para mulheres. O Ceará Credi em Fortaleza já investiu mais de R$ 58 milhões, atendendo mais de 16 mil empreendedores, destes mais de 11.500 são mulheres. Então, nós avaliamos que o Ceará Credi Mulher é mais efetivo. Nós decidimos priorizar, alocar os recursos necessários para atender essa demanda através do Ceará Credi", explicou Viana. "Não há que se falar em corte, há que se falar em decisão de gestão. Nós avaliamos que é mais efetivo [dessa maneira]".

Sobre os repasses ao setor do transporte público, o Governo do Ceará afirmou, em nota, "que mantém apoio ao transporte público de Fortaleza com valor estimado em mais de R$ 30 milhões/ano, por meio da redução de 66% na base de cálculo do ICMS do Diesel utilizado pelas empresas de transporte urbano, embora o transporte público municipal seja responsabilidade direta da prefeitura".

Completou acrescentando que "não existe outro convênio vigente com a Prefeitura de Fortaleza para repasse extra de recursos para essa área. Em 2021, durante a pandemia, com a alegação de uma necessidade financeira da Prefeitura naquele momento, o Governo estadual assinou acordo para o repasse de R$ 2 milhões/mês para esse fim. Isso foi cumprido integralmente".