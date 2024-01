Sarto defende educar antes de punir quem suja a cidade

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), defendeu um “processo pedagógico” na conscientização da população sobre a limpeza da cidade. Quanto à punição, o gestor do Executivo municipal disse priorizar um tempo de educação para depois aplicar penalidades. As informações foram dadas nesta quinta-feira, 28, em entrevista à Rádio O POVO CBN.

“Esse é um processo pedagógico. A gente tem aqueles lugares que a gente tirou [o lixo] e a população vai lá e coloca, mas nós estamos com agente de educação para orientar onde detectamos esses pontos quentes de reincidência de colocação de lixo. A gente faz um trabalho pedagógico no entorno, com a escola do entorno, com o professor do entorno, com a liderança do entorno, para dizer: pessoal, olha, aqui não é para botar o lixo”, explicou.