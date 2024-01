"Quando janeiro chegar", diz Sarto sobre mudanças no secretariado

Usada em outras ocasiões por Sarto, como quando perguntado sobre crise no PDT , a aspa faz referência novamente à música de Geraldo Azevedo: "Quando fevereiro chegar, saudade já não mata a gente".

Questionado sobre quando a troca nas chefias das pastas municipais acontecerão, antecipada em participação no podcast Jogo Político , o gestor do Executivo respondeu que já tinha previsão. "Quando janeiro chegar", completou.

Mudanças no secretariado da Prefeitura de Fortaleza devem acontecer em janeiro de 2024. A informação foi dada pelo prefeito da capital cearense, José Sarto (PDT), nesta quinta-feira, 28, em breve resposta ao O POVO .

Secretariado

As mudanças no secretariado foram confirmadas pelo prefeito de Fortaleza na última quinta-feira, 21. De acordo com ele, o objetivo é para a sintonia da gestão "ficar finíssima". "Eu acho que a gente deve ter algumas mudanças para fazer ainda mais a sintonia ficar finíssima", explicou.

Na ocasião, Sarto não informou quais pastas sofreriam alterações em seus comandos, mas garantiu que Saúde e Educação seguirão com as gestões atuais. Dalila Saldanha e Galeno Taumaturgo, respectivamente, são os secretários que devem permanecer.

"Saúde e Educação não, até porque são duas pastas que estão dando um resultado fantástico", afirmou o prefeito de Fortaleza.

No início de 2023, Sarto alterou 13 gestores de pastas municipais. Houve, ainda, trocas posteriores em áreas estratégicas, como Saúde e Planejamento.