Servidores públicos municipais e estaduais cobram reajuste de 9,02% e 10%

No ofício, são abordados pontos como o reajuste salarial de 9,02%, reestruturação dos planos de cargos e carreiras, além de descontos nos proventos de aposentados e pensionistas para o IPM Saúde e Previdência, entre outros.

Já no início do mês, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) realizou audiência pública na Comissão do Trabalho, Administração e Serviço Público, para discutir sobre a campanha salarial para 2024 dos servidores públicos cearenses, e reivindicações da categoria.

Ravena Guimarães, coordenadora geral do Fórum Unificado das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos do Ceará (Fuaspec), disse na ocasião que tem um debate aberto com o governo, mas a demanda, por muitas vezes, não são encaminhadas.



Dentre as principais reivindicações feitas por ela, estão a do reajuste salarial em 2024 em 10%; aprovação do cronograma de recomposição de perdas salariais; pagar ascensões funcionais; realização de concurso público para provimento de cargos efetivos; revogação da reforma da previdência estadual e fim da taxação dos aposentados cearenses; atualização dos valores das diárias e do vale alimentação.



A Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag) se manifestou na ocasião por meio do coordenador Fábio Miranda e informou que algumas das demandas apresentadas durante a audiência pública já estão sob análise e outras serão encaminhadas à titular da pasta, Sandra Machado.

Fábio ainda garantiu o cumprimento da data base e o agendamento com representantes dos servidores para tratar sobre o cronograma de reposição salarial.