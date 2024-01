Caso Choquei: entenda polêmica envolvendo a página de fofoca e morte de Jéssica Canedo

As imagens foram postadas pela primeira vez na página Grotox do blog e replicadas por diversos perfis, entre eles o Choquei, que possui páginas de maior alcance, fazendo com que a história falsa se espalhasse pelas redes sociais.

LEIA MAIS: Após morte de Jéssica Canedo, bolsonaristas fazem campanha para Choquei perder seguidores

O suposto relacionamento foi negado pelo artista e pela jovem, mas a desinformação não foi retirada das plataformas. Na sexta-feira, 22, Jéssica, moradora do município de Araguari, em Minas Gerais, foi encontrada morta por suicídio. Segundo a família, ela sofria de depressão.

O perfil do Choquei no Instagram tem 21,1 milhões de seguidores. São 6,8 milhões de seguidores no no X (antigo Twitter).

No começo da semana, Jéssica havia publicado no Instagram uma mensagem afirmando que estava sofrendo ataques em razão das fake news e pedindo que o post com os prints falsos fosse apagado. A mãe dela publicou um vídeo suplicando para que as mensagens fossem deletadas.

Conforme o portal g1, um dos responsáveis pelo Choquei comentou na postagem: "Avisa para ela que a redação do ENEM já passou. Pelo amor de Deus!"